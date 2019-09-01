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Португальский футболист Криштиану Роналду

СМИ: Роналду написал завещание на случай смерти

© Sputnik / Vladimir Pesny
Спорт
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Состояние португальского спортсмена в настоящее время превышает 300 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Известный португальский футболист Криштиану Роналду посетил Лиссабон для встречи с адвокатами. Стороны обсуждали составление завещания спортсмена.

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Как пишет AS, по документам главной наследницей состояния игрока станет его возлюбленная Джорджина Родригес. По информации издания, в случае смерти Роналду девушка унаследует весь капитал. 

Криштиану Роналду (Португалия)
© Sputnik / Нина Зотина
Роналду: переход в "Ювентус" был продуманным решением

Состояние спортсмена в настоящее время превышает 300 миллионов евро. При этом благодаря спортивным достижениям и многочисленным рекламным контрактам его доходы продолжают расти.

Роналду выступает за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии. С 2008 года капитан сборной Португалии.

Роналду - пятикратный обладатель самой престижной мировой индивидуальной награды — "Золотого мяча" (делит рекорд с Лионелем Месси).

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