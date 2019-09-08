Все голы матча Исландия-Молдова: наши продержались полчаса и проиграли

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Сборная Молдовы проиграла Исландии со счетом 0:3 в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Матч состоялся на стадионе "Laugardalsvöllur" ("Лаугардалсвёллур") в столице Исландии Рейкьявике. Молдавская команда под руководством нового тренера Семена Альтмана продержалась полчаса после начала игры, прежде чем в ее ворота влетел первый мяч.
На 31-й минуте ворота Молдовы поразил Сигторссон.
Второй гол молдавской сборной забил Бьярнасон на 55-й минуте.
А точку в разгроме национальной команды поставил защитник сборной Молдовы Виктор Мудрак, от ноги которого гол рикошетом отлетел в собственные ворота на 77-й минуте.
Напомним, что Виктор Мудрак дебютировал в этом матче в составе сборной вместе с полузащитником Максимом Кожокару.
🇮🇸 Iceland make it 4 wins from 5 in Group H 🎉— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) September 7, 2019
Will they qualify for #EURO2020? pic.twitter.com/bSX1YqRTAQ
После пяти матчей у сборной Молдовы три очка, она занимает предпоследнее, пятое место в группе "H". Следующий отборочный матч Евро-2020 молдавская сборная 10 сентября с Турцией в Кишиневе, на стадионе "Зимбру".
Расписание сегодняшних матчей в отборочных турах.
🙌 Sunday's fixtures— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) September 8, 2019
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