Все голы матча Исландия-Молдова: наши продержались полчаса и проиграли

Молдавские футболисты уступили знаменитой исландской команде в отборочном матче Чемпионата Европы, один гол забили в собственные ворота.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Сборная Молдовы проиграла Исландии со счетом 0:3 в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Матч состоялся на стадионе "Laugardalsvöllur" ("Лаугардалсвёллур") в столице Исландии Рейкьявике. Молдавская команда под руководством нового тренера Семена Альтмана продержалась полчаса после начала игры, прежде чем в ее ворота влетел первый мяч.

На 31-й минуте ворота Молдовы поразил Сигторссон.

Второй гол молдавской сборной забил Бьярнасон на 55-й минуте.

А точку в разгроме национальной команды поставил защитник сборной Молдовы Виктор Мудрак, от ноги которого гол рикошетом отлетел в собственные ворота на 77-й минуте.

Напомним, что Виктор Мудрак дебютировал в этом матче в составе сборной вместе с полузащитником Максимом Кожокару.

🇮🇸 Iceland make it 4 wins from 5 in Group H 🎉



Will they qualify for #EURO2020? pic.twitter.com/bSX1YqRTAQ — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) September 7, 2019

​После пяти матчей у сборной Молдовы три очка, она занимает предпоследнее, пятое место в группе "H". Следующий отборочный матч Евро-2020 молдавская сборная 10 сентября с Турцией в Кишиневе, на стадионе "Зимбру".

Расписание сегодняшних матчей в отборочных турах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK