14:10 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Легкоатлетическая арена

Одиннадцать российских легкоатлетов допустили к международным стартам

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Спорт
Получить короткую ссылку
32 0 0

В настоящее время общее количество представителей российской легкой атлетики, имеющих допуск к соревнованиям в 2019 году, составляет 128.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Прыгун в высоту Михаил Акименко и еще десять российских легкоатлетов получили допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении IAAF.

Прекрасная пятерка: эти девушки готовы отстоять честь молдавского флага в Токио>>>

Уточняется, что совет IAAF по перепроверке допинг-проб согласился с тем, что заявки данных спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора.

Беговая дорожка
CC0 / Pixabay / Free-Photos
Молдова оказалась в шаге от тройки на командном ЧЕ по легкой атлетике

Вместе с Акименко допуск получили Ксения Аксенова (бег на 400 метров), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (стипль-чез), Юлия Турова (ходьба на 20 км), Наталья Аксенова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (бег на 5000 и 10000 м) и Константин Шабанов (бег с барьерами).

Сейчас общее число российских легкоатлетов, получивших допуск к соревнованиям в 2019 году, составляет 128, еще 58 заявок были отклонены.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Топ-10 самых горячих и красивых спортсменок мира
Глава ОКР: Россия примет участие в Олимпиаде-2020
Балан: подготовка к Олимпиаде идет, и есть те, кто еще может попасть в Токио


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА Россия сегодня
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА "Россия сегодня"
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться