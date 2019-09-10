Одиннадцать российских легкоатлетов допустили к международным стартам

В настоящее время общее количество представителей российской легкой атлетики, имеющих допуск к соревнованиям в 2019 году, составляет 128.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Прыгун в высоту Михаил Акименко и еще десять российских легкоатлетов получили допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении IAAF.

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Уточняется, что совет IAAF по перепроверке допинг-проб согласился с тем, что заявки данных спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора.

Вместе с Акименко допуск получили Ксения Аксенова (бег на 400 метров), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (стипль-чез), Юлия Турова (ходьба на 20 км), Наталья Аксенова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (бег на 5000 и 10000 м) и Константин Шабанов (бег с барьерами).

Сейчас общее число российских легкоатлетов, получивших допуск к соревнованиям в 2019 году, составляет 128, еще 58 заявок были отклонены.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

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