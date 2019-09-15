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Лилиан Бынзарь о Евгении Медведевой: мы стали очень близкими, прямо как брат и сестра

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Молодые спортсмены из Молдовы и России познакомились в Канаде, где они вместе тренируются в "Крикет-клабе" в Торонто.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Молдавский фигурист Лилиан Бынзарь рассказал РИА Спорт, что дорожит дружбой с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и считает ее родной сестрой.

"Женя - одна из лучших моих подруг, всегда меня поддерживает", - сказал 15-летний фигурист о Медведевой, с которой они вместе тренируются в "Крикет-клабе" в Торонто. -

По его словам, они разговаривал накануне.

"Она сказала мне слова поддержки. Она всегда мне помогает, и мне она как родная сестра. Когда она только приехала в Канаду, я ей помог, мы стали друзьями, а затем стали очень близкими. Прямо как брат и сестра", добавил Бынзарь.

Молдавский фигурист Лилиан Бынзарь и российская фигуристка Евгения Медведева
© Photo: Instagram / lilian_binzari
Молдавский фигурист проводит время с российской чемпионкой Медведевой

Медведева в четверг стартует в короткой программе на турнире Autumn Classic в Канаде. "Я буду болеть за Женю, но пока не знаю, смогу ли посмотреть ее прокат в прямом эфире, все-таки надо соблюдать временной режим", - поделился спортсмен.

Бынзарь в четверг занял 20-е место в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

"На разминке было тяжело, а в прокате катался чуть получше, - отметил спортсмен. - Но вообще я хотел бы выступить лучше, чем получилось сегодня. Цель была - топ-10. А атмосфера на арене была офигенная! Очень классная".

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