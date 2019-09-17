Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Нападающий Александр Кокорин заключил новый контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит", сообщает Р-Спорт.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области. У выхода из учреждения их встречали родственники и адвокат, который сделал несколько заявлений для СМИ.

"У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с "Зенитом", - рассказал журналистам адвокат Юрий Падалко.

"Я вам озвучил официальную информацию. С "Зенитом" заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с "Зенитом", - добавил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Кокорин попасть в состав "Зенита" уже в этом сезоне, Падалко ответил, что это прерогатива руководства команды.

"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли нападающий сыграть уже зимой.

Ранее сообщалось, что предыдущее соглашение Кокорина с петербургским клубом истекло 30 июня. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина в начале сентября заявил, что ждет возвращения форварда в команду. Он признался, что считает Кокорина одним их лучших футболистов в стране и иметь в составе такого игрока – "мечта любого тренера".

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).

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Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. Условно-досрочного освобождения ожидает и Протасовицкий, заседание пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

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