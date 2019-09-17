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Олимпийские кольца. Архивное фото.

Запомните эти имена, через три года они будут на устах у всего мира - видео

© REUTERS / Nacho Doce
Спорт
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Панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун стали талисманами Олимпийских и Паралимпийских Игр-2022 в Пекине.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Персонажами-маскотами Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года стали панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун, сообщает мировые информагентсва.

Первый иероглиф в имени панды Бин Дуньдунь - (Bing Dwen Dwen) "Бин"- в переводе "лёд" - символизирует чистоту и силу, которые являются особенностью Олимпийских игр. А сама милая, добрая, здоровая, активная фигура панды по задумке организаторов символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

​Символом Паралимпийских игр стал красный китайский традиционный фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon). Первый иероглиф в имени фонарика "Сюэ" в переводе означает "снег", и символизирует то, что красота и чистота являются особенностью зимних видов спорта. Вторую часть имени можно перевести на русский язык как "инклюзивность", и выражает концепцию гармоничного взаимодействия культур.

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