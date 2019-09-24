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Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Из-за нового допингового скандала сборную России по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2022.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает американский журнал Newsweek, передает Р-Спорт.

Угрозой для участия сборную России в ЧМ-2022 стали новые проблемы РУСАДА.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в подделке данных.

В WADA утверждаются, что последние 18 месяцев сотрудники лаборатории намеренно искажали информацию с целью скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами. 

Футбольный матч Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Назван список вызванных в сборную футболистов на игры квалификации Евро

В связи с этим 23 сентября WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия. Решение было принято на основании доклада, в котором содержатся сведения о несоответствии данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных в январе, с находившейся в распоряжении WADA информацией.

В статье Newsweek подчеркивается, что при подтверждении подозрений российских спортсменов ждет повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных соревнований, в том числе от Олимпиады-2020 и ЧМ-2022.

В рамках расследования РУСАДА дано три недели для ответа на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. WADA намерена рассмотреть объяснения российской стороны 23 октября.

Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.



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