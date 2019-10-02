Димитриана Сурду вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Молдавской толкательнице ядра хватило всего одной попытки, чтобы выполнить квалификационный норматив и попасть в финал мундиаля.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Молдавская спортсменка Димитриана Сурду вышла в финал соревнований в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 30 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).

Сурду хватило всего одной попытки, чтобы выполнить квалификационный норматив в 18,4 метра. В итоге молдавская легкоатлетка послала снаряд на 18,71 метра, показав свой лучший результат в сезоне. В целом это пятый результат в квалификации.

Финал в толкании ядра на чемпионате мира пройдет 3 октября.

Всего на мундиале в Дохе Молдову представляют четыре спортсмена. Ранее Залина Петривская стала четвертой в метании молота. Ее брат Сергей Маргиев в финал этого же вида программы выйти не сумел. Александра Емильянова в метании диска также осталась вне финала. В лучшей из попыток она послала снаряд всего на 52,05 метра при необходимом нормативе в 63 метра.

Чем известна Димитриана Сурду

Сурду родилась 12 апреля 1994 года.

Она принимала участие в Олимпиаде 2016. Тогда юной спортсменке в финал пройти не удалось.

В лучшей из трех попыток Сурду послала снаряд на 15,25 метра, заняв итоговое 35 место и опередив всего одну конкурентку. Для автоматического попадания в финал ей необходимо было толкнуть ядро на 18,40 метра, что тогда превышало личный рекорд молдавской спортсменки.

Сейчас же лучшее достижение Димитрианы – 18,83 метра. Этот результат она показала 28 мая 2017 года в Тирасполе.

В этом сезоне у Сурду уже несколько призовых мест в толкании ядра на турнирах в закрытых помещениях и на открытых площадках. После победы на открытом чемпионате Румынии (18,62 метра) Сурду квалифицировалась на свою вторую Олимпиаду.

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