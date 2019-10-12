СМИ: "Зенит" заинтересовался Кэтэлином Карпом

Клуб с берегов Невы обратил внимание на молдавского универсала после травмы Эмануэля Мамманы, который, по прогнозам, не сможет выйти на поле в течение восьми месяцев.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Молдавский футболист "Уфы" Кэтэлин Карп, способный сыграть как в защите, так и в полузащите, попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом пишет румынский портал prosport.ro.

Сообщается, что клуб с берегов Невы готов заплатить за 25-летнего молдавского футболиста около трех миллионов евро. По данным румынской прессы, питерцы заинтересовались Карпом после того, как стали известны сроки, на которые выбыл защитник Эмануэль Маммана.

При этом, рыночная стоимость Карпа, по данным transfermarkt.de, составляет 1,2 миллиона евро.

Карп в январе 2017 года подписал контракт с "Уфой". Договор истечет летом 2022 года.

До перехода в российский клуб футболист играл за румынские "Вииторул", "Стяуа", "ЧФР" и юношеские команды киевского "Динамо".

Перед октябрьскими играми сборной Карп стал одним из трех футболистов, сообщивших об отказе играть за сборную, выразив недовольство количеством игрового времени, предоставленное в составе национальной команды.

В марте 2019 года Карп забил за "Уфу" гол в ворота "Зенита", но петербургский клуб все равно победил дома со счетом 2:1.

© Sputnik / Алексей Даничев Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Уфа"

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