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Артем Дзюба

Россия разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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За два тура до конца квалификационного турнира сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Футболисты сборной России со счетом 5:0 на выезде разгромили команду Кипра в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года. 

Голы в составе победителей забили Денис Черышев (9-я и 92-я минуты), Магомед Оздоев (23), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). На 28-й минуте с поля был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис.

© Sputnik / Александр Вильф
Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Кипр - Россия

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах.

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После восьми игр сборная России набрала 21 очко и занимает второе место в группе. От лидирующих бельгийцев, уже гарантировавших себе участие в ЕВРО-2020, команду Станислава Черчесова отделяют три балла. У идущих третьими киприотов в активе 10 очков. Таким образом, за два тура до конца квалификационного турнира сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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