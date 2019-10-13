Россия разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

За два тура до конца квалификационного турнира сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Футболисты сборной России со счетом 5:0 на выезде разгромили команду Кипра в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Голы в составе победителей забили Денис Черышев (9-я и 92-я минуты), Магомед Оздоев (23), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). На 28-й минуте с поля был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис.

© Sputnik / Александр Вильф Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Кипр - Россия

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах.

После восьми игр сборная России набрала 21 очко и занимает второе место в группе. От лидирующих бельгийцев, уже гарантировавших себе участие в ЕВРО-2020, команду Станислава Черчесова отделяют три балла. У идущих третьими киприотов в активе 10 очков. Таким образом, за два тура до конца квалификационного турнира сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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