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Экс-игрок сборной Молдовы по футболу Илья Чебану

Экс-игроки сборных Молдовы и Украины "сфотографировались" с Алексом Фергюсоном

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Молдова

Вряд ли кто-то мог себе представить, что бывший игрок молдавской национальной команды появится на одном снимке с легендарным шотландским тренером.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Бывший голкипер сборной Молдовы Илие Чебану и экс-форвард сборной Украины и "Ливерпуля" Андрей Воронин "сфотографировались" вместе с легендарным тренером английского "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном. Снимок разместил на своей странице в Instagram Воронин.

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Публикация от Voronin Andrey (@voroninandrey)

Правда, речь идет лишь о книге с названием "Алекс Фергюсон", которая лежит на столе между экс-футболистами. Судя по геометке, они находятся на отдыхе в Абу-Даби.

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Илья Чебану – сын бывшего главы Молдавской федерации футбола Павла Чебану. С 1992 по 2004 год выступал в кишиневском "Зимбру", затем провел три года в австрийских клубах. С 2007 по 2010 играл за польскую "Вислу", затем перешел в казанский "Рубин", откуда отправился в "Волгарь-Газпром", а позже в "Томь", где выступал с 2012 по 2014 годы. Следующие три сезона провел в саранской "Мордовии". В 2017 году вернулся в "Зимбру", а в 2018 году закончил карьеру и сейчас работает директором по развитию отношений со спортом в одном из московских банков.

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