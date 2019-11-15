Уроженец Конгаза победил бойца из Японии на турнире ММА в Бухаресте

На победу нашему соотечественнику, который сейчас живет в Ирландии и помогает на тренировках Конору Макгрегору, понадобилось 2 минуты 23 секунды.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Уроженец села Конгаз Николай Гроздев одолел спортсмена из Японии Иссеи Морияму на турнире по смешанным боевым искусствам (ММА), организованном в Бухаресте федерацией Brave Combat Federation.

Гроздев сумел одолеть соперника удушением, уже в первом раунде. На победу спортсмену из Конгаза понадобилось 2 минуты 23 секунды.

"Бой прошёл, как я и ожидал - досрочная победа в первом раунде. Следующий бой должен быть в декабре", - цитирует спортсмена региональный портал Gagauzinfo.md.

Это уже второй бой Николая Гроздева в его профессиональной карьере в ММА.

Спортсмену 22 года. Он родился и вырос в селе Конгаз, но затем переехал жить в Ирландию, где является спарринг-партнером известного бойца ММА Конора Макгрегора.

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