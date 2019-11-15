23:43 15 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.58
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.73
Поиск
Спорт

Уроженец Конгаза победил бойца из Японии на турнире ММА в Бухаресте

CC0 / Pixabay / IgorSuassuna
Спорт
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik Молдова

На победу нашему соотечественнику, который сейчас живет в Ирландии и помогает на тренировках Конору Макгрегору, понадобилось 2 минуты 23 секунды.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Уроженец села Конгаз Николай Гроздев одолел спортсмена из Японии Иссеи Морияму на турнире по смешанным боевым искусствам (ММА), организованном в Бухаресте федерацией Brave Combat Federation.

Гроздев сумел одолеть соперника удушением, уже в первом раунде. На победу спортсмену из Конгаза понадобилось 2 минуты 23 секунды.

"Бой прошёл, как я и ожидал - досрочная победа в первом раунде. Следующий бой должен быть в декабре", - цитирует спортсмена региональный портал Gagauzinfo.md.

Это уже второй бой Николая Гроздева в его профессиональной карьере в ММА.

Спортсмену 22 года. Он родился и вырос в селе Конгаз, но затем переехал жить в Ирландию, где является спарринг-партнером известного бойца ММА Конора Макгрегора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Впечатляющий успех молдавских спортсменов на Чемпионате мира
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Российский спортсмен устроил спарринг с медведем - видео
Теги:
ММА


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Правительство Иона Кику.
Кабмин Иона Кику приведен к присяге и готов начать свою деятельность - фото
Президент Литвы помиловал двух граждан России – их обвиняли якобы в шпионаже
Глава Литвы помиловал двух граждан РФ: их обвиняли якобы в шпионаже - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться