Российские футболисты уступили бельгийцам домашний матч и первенство в группе

Квалификационная игра Евро-2020, сыгранная в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 4-1 в пользу гостей. Однако хозяева досрочно гарантировали себе выход в финальную часть турнира.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. У сборной Бельгии отличились забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33-я, 40-я) и Ромелу Лукаку (72-я). Россияне ответили голом Георгия Джикия (79-я).

Подопечные Станислава Черчесова досрочно гарантировали себе выход в финальную часть Евро-2020. На счету команды семь побед и два поражения, после которых она занимает второе место в группе и ниже этой строчки уже не опустится. Бельгийцы стали победителями группы с 27 очками, отмечает Р-Спорт.

Заключительный матч отборочного турнира сборная России проведет 19 ноября в гостях с командой Сан-Марино. Бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.

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