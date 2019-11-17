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Молдова-Исландия

Заключительный аккорд квалификации на Евро 2020: и, все-таки, с надеждой на будущее

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Спорт
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Sputnik Молдова

Сборная Молдовы завершила отборочную кампанию, проиграв исландцам 1-2, но важнее результата - игра которую показали наши ребята.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. После матча в Париже (проигранного французам, но как? - после открытия счета Вадимом Рацэ, в результате упорной борьбы, с минимальным счетом) наши болельщики было воспрянули духом. А вдруг? Поди знай? Ведь с чемпионами мира смогли!

Исландцы, конечно, ребята попроще, мастеровитые, упорные. Зато без аристократических выкрутасов, конкретные, которые своего не упустят.

После 15 минут разведки боем в Кишиневе они нащупали слабое место в обороне сборной Молдовы и Бьярнасон, как ножом вспоров поперек штрафной нашу оборону, четко пробил в дальний угол.

Moldova v Iceland
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Moldova v Iceland

У нас тоже было пару более-менее опасных атак, но гости были ближе к увеличению счета, чем мы к тому, чтобы его сравнять.

Исландцы играли атлетически, а футболисты сборной Молдовы собирали желтые карточки. Что только помогало соперникам полежать на газоне и потянуть время.

Так продолжалось до 56 минуты, когда, наконец, удалась четкая комбинация - Ионицэ-Плэтика-Милинчану, и мяч оказался в сетке исландских ворот.
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу

"Викинги" всполошились, победа им очень была нужна, они таки сумели "организовать" пару ошибок в нашей обороне, и пробить Кошелева, который перед этим отразил первый удар.

Матч Молдова - Исландия
© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч Молдова - Исландия

Атаки, которые после этого разворачивали подопечные Энгина Фирата, почему-то заканчивались навесами, что выглядело абсолютно бесперспективно. И только быстрая двухходовочка привела к тому, что Виталий Дамашкан ударил в штангу. 

Невообразимая толчея в нашей штрафной на 78-й минуте и - пенальти. Кошелев вытягивается струночкой и отбивает 11-метровый!

Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу

Матч сборная Молдовы закончила не отказываясь от атак, а наоборот, настойчиво идя к чужим воротам. Болельщики это оценили.

Их реакция и наши впечатления позволяют сделать такой краткий итог.

Действительно, проиграли. Но показали ли характер? Да. Умение? Иногда. Есть над чем работать. И, кажется, после долгого перерыва, у мы знаем имя тренера, который может этот процесс поставить.

И научить стремиться к большему.

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