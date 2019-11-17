Заключительный аккорд квалификации на Евро 2020: и, все-таки, с надеждой на будущее

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. После матча в Париже (проигранного французам, но как? - после открытия счета Вадимом Рацэ, в результате упорной борьбы, с минимальным счетом) наши болельщики было воспрянули духом. А вдруг? Поди знай? Ведь с чемпионами мира смогли!
Исландцы, конечно, ребята попроще, мастеровитые, упорные. Зато без аристократических выкрутасов, конкретные, которые своего не упустят.
После 15 минут разведки боем в Кишиневе они нащупали слабое место в обороне сборной Молдовы и Бьярнасон, как ножом вспоров поперек штрафной нашу оборону, четко пробил в дальний угол.
У нас тоже было пару более-менее опасных атак, но гости были ближе к увеличению счета, чем мы к тому, чтобы его сравнять.
Исландцы играли атлетически, а футболисты сборной Молдовы собирали желтые карточки. Что только помогало соперникам полежать на газоне и потянуть время.
Так продолжалось до 56 минуты, когда, наконец, удалась четкая комбинация - Ионицэ-Плэтика-Милинчану, и мяч оказался в сетке исландских ворот.
"Викинги" всполошились, победа им очень была нужна, они таки сумели "организовать" пару ошибок в нашей обороне, и пробить Кошелева, который перед этим отразил первый удар.
Атаки, которые после этого разворачивали подопечные Энгина Фирата, почему-то заканчивались навесами, что выглядело абсолютно бесперспективно. И только быстрая двухходовочка привела к тому, что Виталий Дамашкан ударил в штангу.
Невообразимая толчея в нашей штрафной на 78-й минуте и - пенальти. Кошелев вытягивается струночкой и отбивает 11-метровый!
Матч сборная Молдовы закончила не отказываясь от атак, а наоборот, настойчиво идя к чужим воротам. Болельщики это оценили.
Их реакция и наши впечатления позволяют сделать такой краткий итог.
Действительно, проиграли. Но показали ли характер? Да. Умение? Иногда. Есть над чем работать. И, кажется, после долгого перерыва, у мы знаем имя тренера, который может этот процесс поставить.
И научить стремиться к большему.
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