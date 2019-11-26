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ВАДА (WADA)

Лавров о рекомендациях WADA: Москва считает необходимым "честный разговор"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20191126/28343100/lavrov-o-rekomendatsiyakh-wada-moscow-schitaet-neobkhodimym-chestnyy-razgovor.html

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

КИШИНЕВ, 26 ноя —Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя рекомендации WADA признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил, что Москва намерена отстаивать "необходимость честного разговора".

Всемирное антидопинговое агентство
© AFP 2019 / Marc BRAIBANT
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"Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы <...> - везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам", — сказал министр, слова которого приводит Р-Спорт.

По его словам, не стоит делать поспешных выводов, поскольку решения комитета Всемирного антидопингового агентства не окончательны, их еще будет рассматривать исполком.

Рекомендации WADA

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а к соревнованиям допускать только "чистых" спортсменов.

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