Жеребьевка ЧЕ-2020: Россия, помимо Бельгии и Дании, получила в соперники Финляндию

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что другими соперниками команды Станислава Черчесова по группе В стали сборные Бельгии и Дании.

© Sputnik / Григорий Сысоев Жеребьевка ЧЕ-2020 по футболу

Российская команда сыграет с бельгийцами в Петербурге 13 июня, игра против датчан состоится 22 июня в Копенгагене.

Календарь матчей группы В выглядит следующим образом:

13 июня

Дания - Финляндия (Копенгаген),

Бельгия - Россия (Санкт-Петербург),

17 июня

Финляндия - Россия (Санкт-Петербург),

18 июня

Дания - Бельгия (Копенгаген),

22 июня

Дания - Россия (Копенгаген),

Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург).

Полные результаты жеребьевки:

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Итоговый состав групп C и F будет определён после стыковых матчей. Если Румыния выйдет в финальную часть турнира, она сыграет в группе C, а победитель стыковых матчей пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

В финальной части турнира во второй раз примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп. Санкт-Петербург примет четыре матча: три игры первого этапа в группе B (две из них – с участием сборной России), а также один из четвертьфиналов 3 июля.

