Медведев: обвинения России в употреблении допинга похожи на бесконечный сериал

Медведев считает, что России надо занять более строгую позицию в отношении тех, кто использует запрещенные в спорте препараты.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Обвинения России в использовании допинга похожи на бесконечный антироссийский сериал, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

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"Все, что связано с этим допинговым скандалом, мне напоминает бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось, решили: давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто, во-первых, отвечал, по сути, вторичной ответственности, да еще в ряде случае распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины", - сказал он.

Глава правительства России подчеркнул, что любое правонарушение, которым с точки зрения спортивного законодательства является и допинг, "может быть совершено только при наличии вины". Премьер правительства РФ считает, если атлет не знал и не мог знать о том, что принимает допинг, то он не должен отвечать.

"Кстати, такую позицию в какой-то период занял CAS (Спортивный арбитражный суд - ред.), вы помните, с чем потом не согласились некоторые другие структуры. Но CAS-то занял объективную позицию, то есть Спортивный суд, я имею в виду", - отметил глава российского правительства.

При этом Медведев подчеркнул, что России надо занять более строгую позицию в отношении тех, кто использует запрещенные в спорте препараты.

"Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов к тому, как должен развиваться спорт в современном мире... Я думаю, что все-таки мы здесь должны занять более строгую позицию по этому поводу в отношении всех тех, кто принимает решение об использовании препаратов, осознавая, что финальная ответственность все-таки лежит на спортсмене, на его враче", - добавил Медведев.

Комитет по соответствию (CRC) WADA в конце ноября вынес ряд рекомендаций, в том числе предложил запретить высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет. Международный олимпийский комитет впоследствии опубликовал заявление, в котором говорится, что в отчете комитета по соответствию WADA не обнаружено свидетельств причастности представителей ОКР к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории.

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