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Логотип Всемирного антидопингового агентства, фото из архива

Глава ОКР прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

© AFP 2019 / Marc BRAIBANT
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20191208/28472713/glava-okr-prokommentiroval-rekomendatsii-wada-v-otnoshenii-russia.html

Рекомендации WADA напрямую ущемляют права ОКР. Это касается прежде всего членов исполкома организации, отметил Станислав Поздняков.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу с данными московской лаборатории — это прямое вмешательство в автономию олимпийского движения, пишет Р-Спорт.

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CRC WADA 25 ноября рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только "чистых" российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления на протяжении четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству ОКР, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет. Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря.

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Накануне олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что сложила с себя полномочия члена исполкома ОКР, но продолжает возглавлять комиссию спортсменов ОКР.

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"Как член исполкома, она, получается, тоже может попасть под предполагаемые ограничения со стороны WADA, что категорически противоречит позиции МОК в том, что спортсмены — главная движущая сила олимпийского движения и их права должны соблюдаться. Причем санкции в отношении исполкома ОКР предлагаются именно коллективные", — цитирует Позднякова служба информации ОКР.

Он обратил внимание на то, что "в нынешних обстоятельствах Софья была вынуждена подать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР".

"Таким образом, налицо прямое вмешательство в автономию олимпийского движения. В сложившейся ситуации ОКР будет отстаивать и защищать права спортсменов и своих членов, участников олимпийского движения законными методами", — заявил глава ОКР.

Поздняков отметил, что рекомендации CRC WADA ущемляют права членов исполкома ОКР.

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"Нигде не сказано, что ОКР участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее рекомендации напрямую ущемляют права ОКР. Это касается прежде всего членов исполкома нашей организации, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России", — сказал Поздняков.

Он также напомнил, что в исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта, руководители национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

"И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA", — добавил глава ОКР.

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