Глава ОКР прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу с данными московской лаборатории — это прямое вмешательство в автономию олимпийского движения, пишет Р-Спорт.
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Накануне олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что сложила с себя полномочия члена исполкома ОКР, но продолжает возглавлять комиссию спортсменов ОКР.
Он обратил внимание на то, что "в нынешних обстоятельствах Софья была вынуждена подать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР".
"Таким образом, налицо прямое вмешательство в автономию олимпийского движения. В сложившейся ситуации ОКР будет отстаивать и защищать права спортсменов и своих членов, участников олимпийского движения законными методами", — заявил глава ОКР.
Поздняков отметил, что рекомендации CRC WADA ущемляют права членов исполкома ОКР.
Он также напомнил, что в исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта, руководители национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.
"И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA", — добавил глава ОКР.
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