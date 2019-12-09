Егорян, Вяльбе, Драчев и другие о решении WADA по отстранению россиян от Олимпиад

"Глупое решение", "большой удар" и "нужно идти до конца". Елена Вяльбе, Яна Егорян, Михаил Мамиашвили и другие известные в мире спорта люди высказались об отстранении России от Олимпийских игр.

"На трибунах становится тише, Олимпийские игры прошли…". Эта светлая и немного печальная песня Александры Пахмутовой в исполнении Льва Лещенко, которая впервые прозвучала на церемонии закрытия летних Игр 1980 года в Москве, сегодня вновь непроизвольно крутится в голове.

К сожалению, повод для всего российского сообщества, самый что ни на есть печальный. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года. Организация приняла решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны.

Так получается, что для России Олимпийские игры закончились, даже не начавшись. Никто не увидит под сводами арен в следующем году флагов России, никто не услышит российских гимн после триумфа в легкой атлетике или командных видах спорта. С этим уже, пожалуй, стоит смириться.

Какие эмоции вызвало данное решение WADA у прославленных спортсменов прошлого и современности на территории ближнего зарубежья и в странах СНГ – в материале Sputnik.

Советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Сеула-88, а ныне президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили после вопроса от корреспондента Sputnik Грузия, показалось, еще несколько секунд подбирал нужные слова. А ведь эти слова он должен найти не только для многочисленной прессы, но и, что более важно, для самих спортсменов, которых сегодня лишили возможности гордиться своим флагом и страной открыто.

"Не знаю пока, что сказать спортсменам. Понятно, что тревожные предчувствия были, но тем не мене еще где-то теплилась надежда на то, что все будет хорошо. Потому что в подавляющем большинстве мы полностью соответствовали тем критериям и задачам. Вся наша спортивная история говорит о том, что мы далеки от каких-то системных нарушений. Это единичный, редчайший случай", - заявил Мамиашвили.

Легенда советской борьбы не смог скрыть разочарования от того факта, что в WADA не обратили никакого внимания на ежедневную работу российского стороны в сфере профилактики допинга.

"После событий 4-летней давности, после заявлений президента страны, система дала сбой. Были приняты беспрецедентные шаги по недопущению допинга. Это разного рода семинары и подключение правоохранительных структур. Там целый комплекс мер, которыми мы занимаемся ежедневно. К сожалению, никто не захотел этого увидеть", - добавил Мамиашвили.

Коллега Мамиашвили, Умар Кремлев, этнический таджик, который в настоящее время является генеральным секретарем российской федерации бокса, в своих оценках произошедшего был более прямолинеен.

"Я думаю, это, конечно, глупое решение. При чем тут страна и определенные личности, которые были виноваты. Очень неправильное решение, которое нужно оспаривать в суде и доказывать свою правоту", - категорично заявил Кремлев.

Рассуждая о спортсменах, которые лишились возможности выступать под флагом своей страны, специалист посоветовал им не падать духом.

"Спортсменам нужно пожелать не падать духом и идти вперед. Потому что они не причастны к этому. Те спортсмены, которые чистые, они должны участвовать. Я разговаривал со своими ребятами, они сказали, что не поедут без флага и гимна, будем разговаривать еще", - добавил Кремлев.

Уроженец Тбилиси, советский футболист Гурам Аджоев буквально не нашел слов, чтобы описать то, что творится у него в душе после решения WADA.

"К сожалению, я не могу даже ничего сказать. Это не лезет ни в какие рамки. Потому что спортсмен готовится к этому всю жизнь, и раз, и отстранили его. Это большой удар, очень тяжелый случай", - был краток Аджоев.

Корреспонденту Sputnik Армения удалось дозвониться и до действующей спортсменки сборной России, уроженки Еревана Яны Егорян. В голосе двукратной олимпийской чемпионки чувствовалась уверенность и профессиональная злость, никаких эмоций или возгласов негодования.

"Что делать спортсменам? Работать и тренироваться для того, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх. Что сейчас говорить, решение уже принято, его обсуждать нет никакого смысла. Главная задача – показать, на что мы способны", - заявила Егорян.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе согласна с Яной Егорян и считает, что нельзя опускать руки.

"Однозначно, руки нельзя опускать. Нужно идти до конца. Нельзя распоряжаться так судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще", - заявила Вяльбе.

Президент Союза биатлонистов России, в прошлом белорусский биатлонист Владимир Драчев уже смотрит в будущее и рассуждает о критериях допуска на следующие Олимпиады для "чистых" спортсменов.

"Информация для нашего биатлона негативная. Но здесь еще надо посмотреть, как будут формироваться списки по участию. Они должны тогда какие-то правила написать. Чтобы мы понимали эти правила. Для нас это самое важное. Нам же надо готовиться. Чтобы не получилось, как в Пхенчхане ", – сказал Драчев.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде. Теперь судьба российских спортсменов будет зависеть не столько от их профессиональных достижений, сколько от борьбы юристов и спортивных функционеров. А это, к сожалению, уже имеет мало отношения к спорту.

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