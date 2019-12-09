WADA отстранит от участия в международных турнирах 145 спортсменов из РФ

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в международных состязаниях 145 российских спортсменов с подозрительными пробами. Об этом заявил глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор, пишет Р-Спорт.

В понедельник исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и запретил России участвовать в мировых стартах на протяжении четырех лет: РУСАДА признано не соблюдающим антидопинговый кодекс.

В релизе WADA отмечалось, что агентство располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, включая тех, чьи данные были изменены или даже удалены.

"Знаем этих 145 спортсменов, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, если они еще продолжают карьеру, конечно, потому что не все продолжают", — сказал Тейлор на пресс-конференции.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Допинговый скандал

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.

В сентябре WADA вновь запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

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