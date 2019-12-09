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Пресс-конференция министра спорта РФ П. Колобкова

Министр спорта РФ: мы давали WADA убедительные объяснения, но нас не услышали

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Спорт
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Sputnik Молдова
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Павел Колобков подчеркнул, что на все те вопросы и замечания, которые были у WADA, ответы были даны.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Российские эксперты давали Всемирному антидопинговому агентству (WADA) убедительные объяснения, но не были услышаны. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

"Сегодня WADA направила решение руководителю РУСАДА. Теперь у РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа - согласны с решением или нет. Если не согласны, WADA отправляет иск в CAS, который будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает", - сказал Колобков на пресс-конференции.

Сергей Алексеев
© Photo : Facebook / Сергей Алексеев
Алексеев: решение WADA в отношении России незаконное и необоснованное
Министр заявил, что на все те вопросы и замечания, которые были у WADA, ответы были даны.

"Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у WADA. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте WADA только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны", - отметил министр спорта РФ.

Тем не менее, как считает Колобков, перспективы на исход апелляции в CAS достаточно хорошие, учитывая имеющиеся аргументы.

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