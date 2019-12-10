Черчесов рассказал о товарищеских матчах России перед Евро-2020

Наставник российской футбольной сборной отметил неуступчивость молдавской команды, с которой предстоит сыграть в марте 2020 года.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о соперниках в товарищеских встречах, одну из которых футболисты проведут в Кишиневе в рамках подготовки к Евро-2020.

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Сборная России по итогам жеребьевки на континентальное первенство попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Во вторник было объявлено, что 28 марта команда Черчесова на выезде проведет товарищеский матч со сборной Швеции. Также сборная России до ЕВРО сыграет с командами Молдовы (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).

"Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде", - цитирует Черчесова сайт Российского футбольного союза.

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Что касается мартовского сбора, то тренерский штаб изначально планировал в этот период сыграть один контрольный матч.

"Март - не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи", - добавил он.

В свою очередь, экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов отметил, что для товарищеских встречи выбраны нормальные по уровню игры соперники.

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