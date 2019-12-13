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Олег Молдован
© Sputnik / Miroslav Rotari

Молдован: WADA не сможет лишить Россию большинства турниров

Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20191213/28526923/moldovan-wada-ne-smozhet-lishit-russia-bolshinstva-turnirov.html

Решение исполкома WADA лишает смысла существование национальных олимпийских комитетов, заявил для Sputnik Молдова призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Олег Молдован.

По словам Олега Молдована, российские спортсмены сейчас вынуждены нести ответственность за нарушения, совершенные российскими спортивными организациями и атлетами, еще в 2015-2017 годах. В этой ситуации, как отметил собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова, не должно быть коллективной ответственности.

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Также собеседник считает решение исполкома WADA очень странным, поскольку оно противоречит Олимпийской хартии, в которой говорится, что если нет претензий к Национальному Олимпийскому комитету, то команда страны имеет право выступать на играх под собственным флагом и гимном. 

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"Вообще не пойму, почему какая-то антидопинговая комиссия решает допускать страну или нет, тем более, на Олимпийские игры. Тогда смысл Международного Олимпийского комитета и других, уже национальных, комитетов теряется. WADA - это какая-то организация, в которой как мы знаем, вообще не спортсмены, а половина политики, а другая половина непонятно кто от спорта." – подчеркнул собеседник Sputnik. 

Он считает, что несмотря на все эти противоречия, даже если представители РФ оспорят данное решение в Спортивном арбитражном суде, оно все-равно останется в силе.  

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Но даже так, как отметил Молдован, большую часть турниров Россия сохранит для своих атлетов, где они смогут полноценно выступать.

Он уточнил, что в решении WADA речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира, а на чемпионатах Европы и кубках мира нет ограничений.

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Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага.

Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. 

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение 10 дней примет решение о том, согласно ли оно с санкциями. Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Теги:
Олег Молдован, спорт, РУСАДА, допинг, WADA


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