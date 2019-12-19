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Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019

Путин: если у WADA нет претензий к ОКР, сборная должна выступать под своим флагом

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету, говорится в Олимпийской хартии, заявил Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Если сейчас со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) претензий к Олимпийскому комитету нет, то сборная должна выступать под своим флагом, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, комментируя решение WADA о санкциях в отношении спортсменов из РФ.

Исполком WADA 9 декабря решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

"Считаю, что это не только несправедливое, но и несоответствующее здравому смыслу и праву решение. Что касается допинга, то решения, связанные с ним, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое - еще раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного не было и, надеюсь, никогда не будет", - сказал Путин.

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Президент России обратил внимание, что "любое наказание должно быть индивидуальным". "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?", - заявил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что в фигурном катании выступают совсем молодые российские фигуристки, еще дети почти.

"Какое они отношение к допингу имеют. Они прыгают четыре оборота, а почти никто в женском катании этого больше не делает пока. Их можно зачистить и со льда убрать в фигурном катании таким образом? Можно, а зачем? Разве это пойдет на пользу мировому спорту? Нет", - сказал Путин.

Он также напомнил, что уже отмечал, что решение WADA противоречит олимпийской хартии.

"Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны WADA претензий к Олимпийскому комитету нет, то сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым", - заявил Путин.
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Также президент России подчеркнул, что РУСАДА формировалась в тесном контакте с нашими коллегами из WADA. "Мы даже руководителя выбирали по их рекомендациям", - сказал Путин.

"Мне кажется, что все, что я сказал, дает все основания полагать, что это решение, к сожалению, опять носит скорее какой-то политический оттенок", - заключил президент РФ.

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