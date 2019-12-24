Поздняков: сделаем все, чтобы россияне выступили на ОИ-2020 под флагом РФ

Руководитель ОКР убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет, как и написано в олимпийской хартии.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что убежден в том, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры-2020, а ОКР сделает все возможное, чтобы спортсмены выступили в Японии под российским флагом, сообщает РИА Новости.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года. При этом "чистые" российские спортсмены смогут соревноваться в нейтральном статусе.

"Убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет, как и написано в олимпийской хартии. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора", - сказал Поздняков журналистам.

Глава ОКР добавил, что планируется отдельно обсудить решение исполкома WADA от 9 декабря. "Мы уже озвучили нашу позицию в ходе олимпийского собрания. Мы категорически против того набора предписаний ограничительного характера, которые одобрил исполком WADA в отношении "чистых" российских спортсменов", - заявил Поздняков, выступая на заседании исполкома ОКР.

Он также отметил, что последствия предписаний WADA ущемляют интересы Олимпийского комитета России (ОКР) в части ограничения на подачу заявки на Олимпийские игры-2032.

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"Эти предписания, помимо карательной и унизительной направленности относительно наших атлетов, никоим образом не будут способствовать восстановлению РУСАДА. Последствия этих предписаний напрямую ущемляют интересы Олимпийского комитета России в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032", - заявил Поздняков.

Также глава ОКР добавил, что руководимое им ведомство работает над тем, чтобы обеспечить для российских олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио, так и непосредственно на Играх.

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