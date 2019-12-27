Глава РУСАДА рассказал, как будет дальше развиваться ситуация с WADA

РУСАДА и по заявлению WADA является эффективной организацией для содействия по борьбе с допингом в российском спорте и работает эффективно, подчеркнул Юрий Ганус.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Пакет документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет доставлен в офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 31 декабря, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Пакет документов в офис WADA будет доставлен до 31 декабря. Затем подаются документы, назначаются судьи и начинается дело, рассмотрение может закончиться в апреле или мае, если не будет сложных процедур", - сказал Ганус журналистам.

Во вторник, 24 декабря, общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью индивидуального допуска "чистых" спортсменов в нейтральном статусе.

Ганус в пятницу сообщил, что отправил в WADA уведомление о несогласии с санкциями исполкома WADA.

Гендиректор РУСАДА также подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство является эффективной организацией для содействия по борьбе с допингом в российском спорте.

"РУСАДА и по заявлению WADA (Всемирного антидопингового агентства) является эффективной организацией для содействия по борьбе с допингом в российском спорте и работает эффективно. Оно является примером выхода из кризиса. Потому что, по сути, наши стартовые позиции были даже хуже", - сказал Ганус.

Он также добавил, что РУСАДА будет делать все возможное и вести работу по сокращению срока потенциальной дисквалификации в ситуации со Всемирным антидопинговым агентством.

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