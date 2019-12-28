Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова

Евгения Медведева, занимавшая пятое место, была вынуждена сняться с турнира. Фигуристка объяснила это нежеланием получить травму, используя сломанные коньки.

КИШИНЕВ 28 дек - Sputnik. Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

После короткой программы тройку лидеров составляли Косторная (89,86 балла), Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Евгения Медведева, занимавшая пятое место, была вынуждена сняться с турнира. Фигуристка объяснила это нежеланием получить травму, используя сломанные коньки.

Щербакова в субботу получила за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ действующая чемпионка набрала 261,87 балла и второй год подряд заняла итоговое первое место. Второй стала Алёна Косторная (259,83 балла), замкнула тройку Александра Трусова (226,34).

Результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды, которые составляют 166,62 (установлен Александрой Трусовой) и 247,59 балла (установлен Аленой Косторной) соответственно, но, согласно правилам, рекорд фигуристки на чемпионате России не будет ратифицирован, так как был установлен на соревнованиях национального уровня.

По регламенту золотой и серебряный призеры чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы, но окончательный состав сборной России, включая третьего участника, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).