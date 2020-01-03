Первый день команды Молдовы на ATP Cup: упорная борьба и проигрыш бельгийцам

Молдавские теннисисты боролись до последнего, но все-таки уступили бельгийской команде со счетом 0:3.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Молдавская команда начала выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup с проигрыша соперникам из Бельгии как в личных поединках, так и в парном матче.

Сначала Александр Козбинов (818 место в рейтинге АТР) в упорной борьбе уступил Стиву Дарсису (158 строчка в рейтинге АТР). Бельгиец победил со счетом 6:4, 6:7(4), 7:5.

Затем Раду Албот (46 позиция рейтинга АТР) проиграл в обоих сетах Давиду Гоффину (11 место рейтинга АТР) – 4:6, 1:6.

А в парном поединке Албот и Козбинов бились за победу с бельгийскими соперниками до последнего. Однако в итоге Сандер Жилль (47 место в рейтинге АТР) и Йораан Влиген (39 позиция рейтинга АТР) обыграли молдавских теннисистов со счетом 6(5):7, 7:6(4), 11:9.

На 5 января запланировано противостояние молдавской команды с болгарами, а 7 января – с британцами.

​​Великобританию на турнире представляют Дэниел Эванс, Кэмерон Норри, Джеймс Уорд, Джо Сэлсбюри и Джейми Маррей, а в состав сборной Болгарии вошли – Григор Димитров, Димитар Кузманов, Александар Лазаров, Александр Донски и Адриан Андреев.

Таким образом, 5 января Козбинов сыграет с Кузмановым, а Албот с Димитровым, 7 января состоятся встречи Козбинова с Норри и Албота с Эвансом.

Лидер молдавской команды Раду Албот ранее заявлял Sputnik, что на ATP Cup у команды будут три замечательных противостояния с лучшими игроками мира. "Думаю, они отлично помогут мне войти в ритм, чтобы подготовиться к Australian Open в Мельбурне", - отметил теннисист.

Что касается сборной России, то она сыграет в Перте в квартете D вместе с командами США, Италии и Норвегии. Ее представят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Иван Неделко и Константин Кравчук.

Состав групп ATP Cup:

Группа A - Сербия, Франция, ЮАР и Чили.

Группа B - Испания, Япония, Грузия и Уругвай.

Группа C - Бельгия, Великобритания, Болгария, Молдова,

Группа D – Россия, США, Италия, Норвегия.

Группа E - Австрия, Хорватия, Аргентина, Польша.

Группа F - Германия, Греция, Канада, Австралия.

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