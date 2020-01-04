Россия стала первым финалистом МЧМ-2020 по хоккею - победа 5:4 - фото

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции. Встреча, прошедшая в чешском городе Острава, завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян.
- Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия© Sputnik / Крис Бэрри
- Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия© Sputnik / Крис Бэрри
- Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия© Sputnik / Крис Бэрри
- Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия© Sputnik / Крис Бэрри
Шведы потерпели первое поражение на турнире и теперь сыграют в матче за бронзу. А россияне ждут матч Финляндии и Канады, в котором определится второй финалист соревнований.
Шайбы забросили Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45).
В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.
Сборная России в последний раз играла в финале молодежного чемпионата мира в 2016 году.
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