Россия стала первым финалистом МЧМ-2020 по хоккею - победа 5:4 - фото

Российская сборная по хоккею вышла в финал впервые с 2016 года, шведы потерпели первое поражение на турнире и теперь сыграют в матче за бронзу.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции. Встреча, прошедшая в чешском городе Острава, завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия © Sputnik / Крис Бэрри

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия © Sputnik / Крис Бэрри

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия © Sputnik / Крис Бэрри

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия © Sputnik / Крис Бэрри 1 / 4 © Sputnik / Крис Бэрри Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия

Шведы потерпели первое поражение на турнире и теперь сыграют в матче за бронзу. А россияне ждут матч Финляндии и Канады, в котором определится второй финалист соревнований.

Шайбы забросили Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45).

В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.

Сборная России в последний раз играла в финале молодежного чемпионата мира в 2016 году.

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