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Россия стала первым финалистом МЧМ-2020 по хоккею - победа 5:4 - фото

© Sputnik / Крис Бэрри
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200104/28771084/Rossiya-stala-pervym-finalistom-MChM-2020-po-khokkeyu---Pobeda-54.html

Российская сборная по хоккею вышла в финал впервые с 2016 года, шведы потерпели первое поражение на турнире и теперь сыграют в матче за бронзу.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции. Встреча, прошедшая в чешском городе Острава, завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян.

  • Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия
    © Sputnik / Крис Бэрри
  • Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия
    © Sputnik / Крис Бэрри
  • Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия
    © Sputnik / Крис Бэрри
  • Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия
    © Sputnik / Крис Бэрри
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© Sputnik / Крис Бэрри
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Полуфинал. Матч Швеция — Россия

Шведы потерпели первое поражение на турнире и теперь сыграют в матче за бронзу. А россияне ждут матч Финляндии и Канады, в котором определится второй финалист соревнований.

Шайбы забросили Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45).

В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.

Сборная России в последний раз играла в финале молодежного чемпионата мира в 2016 году.

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