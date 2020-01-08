Как Молдова помогает Австралии, где бушуют лесные пожары

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Молдавские теннисисты Раду Албот и Александр Козбинов внесли свой вклад в борьбу с лесными пожарами в Австралии. Дело в том, что все спортсмены, выступающие на ATP Cup, могут помочь собрать средства, которые перечислят Красному Кресту.

Организаторы турнира приняли решение, что за каждый эйс будут перечислять по 100 долларов.

Молдавские теннисисты провели на турнире три противостояния, уступив Бельгии (0:3), Болгарии (1:2) и Великобритании (0:3). В девяти встречах Албот и Козбинов на двоих совершили 21 подачу на вылет, а их соперники - 39. Таким образом, после матчей, в которых принимали участие представители Молдовы, Красному Кресту перечислят 6 тысяч долларов.

Многие теннисисты приняли решение внести и личный вклад, сами установив сумму, которую пожертвуют на благотворительность. Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что будет переводить по 200 долларов на счет пострадавших от пожаров за каждый исполненный эйс во время январской серии турниров в Австралии. Его акцию поддержали соотечественники Алекс Де Минаур и Джон Миллмен, также среди прочих к ней присоединилась вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила, что пожертвует 25 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров в Австралии, к ней присоединился и вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

На данный момент таким образом собрано уже более 1,2 миллиона долларов.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, могли погибнуть до миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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