Сборная Молдовы по футболу уступила Швеции в товарищеском матче

"Тре крунур" с минимальным преимуществом выиграли в Катаре у нашей команды, единственный гол забил Ларссон.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Сборная команда Молдовы по футболу проиграла команде Швеции в товарищеском матче, который состоялся в Катаре в рамках тренировочного сбора.

Соперники наших ребят, которые вышли в финальную стадию Евро-2020, открыли счет на 32 минуте первого тайма. Гол в ворота молдавской сборной забил Ларссон.

Счет остался неизменным до конца игры, матч завершился со счетом 1:0 в пользу шведов.

Ближайшую игру сборная Молдовы проведет 31 марта на стадионе "Зимбру", где встретится в товарищеском матче со сборной России.

Составы команд:

Швеция: Дальберг, Д.Андерссон, Даниэльсон, Боянич, Берггрен, Ларссон (Хедлунд, 75), Карлссон (Танкович, 78), А.Андерссон, Ахмедходжич, Ирандуст, Исламович.

Молдова: Д.Русу, Препелица, К.Богдан, Армаш, Кочук (Антон, 58), Дрос, Д.Тарас (А.Кожокарь, 46), С.Платика (Спэтару, 72), Суворов (Д.Граур, 58), В.Амброс (Бойчук, 46), Раца (Патраш, 72).

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