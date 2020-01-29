Молдавский штангист побил два европейских рекорда на чемпионате мира в Риме

На мировом первенстве по тяжелой атлетике в Риме молдавский штангист Марин Робу сумел побить два европейских рекорда.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу завоевал три медали и установил два европейских рекорда на мировом первенстве по тяжелой атлетике, который проходит в Риме.

Марин Робу выступает в категории до 73 килограмм. Он установил два европейских рекорда в категории до 20 лет. Один в рывке - 152 килограмма, где занял первое место. А второй по сумме двух упражнений - 332 килограмма.

На этом соревновании Молдову представляют четыре спортсмена. Это Марин Робу, Тудор Чоб, Даниел Лунгу и Елена Кылчик.

На мировом первенстве в Риме разыгрываются баллы, позволяющие попасть на Олимпийские Игры в Токио 2020 года.

Отбор на Олимпиаду

Чемпионат Европы среди спортсменов до 20 и до 23 лет входит в число квалификационных на Олимпиаду в Токио.

Согласно утвержденному регламенту, отбор тяжелоатлетов на Игры-2020 года проходит по новым правилам. Каждый спортсмен должен участвовать в определенном количестве соревнований в течение полуторагодового квалификационного периода и в каждом из трех шестимесячных квалификационных периодов: ноябрь 2018 – апрель 2019, май 2019 – октябрь 2019, ноябрь 2019 – апрель 2020.

Тяжелоатлеты получают индивидуальные квоты, зарабатывая рейтинговые очки на соревнованиях, выбранных Международной федерацией (IWF). Каждый спортсмен не менее двух раз должен выступить в весовой категории, в которой хочет соревноваться на Олимпиаде.

Когда завершится квалификационный период, то будет проведен подсчет рейтинговых баллов и определены квоты. Максимальное количество путевок для одной страны – восемь (по четыре представителя в мужской и женской сетках).

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Молдова не сможет быть представлена в Токио таким количеством тяжелоатлетов. Это связано с ограничениями, введенными IWF за нарушение антидопинговых правил. Дело в том, что в период с июля 2008 года было зафиксировано 12 нарушений антидопингового законодательства молдавскими тяжелоатлетами. А согласно нормам Международной федерации, страны, спортсмены которых попались на применении допинга от 10 до 19 раз с июля 2008 года, могут получить всего четыре квоты на Олимпиаду 2020 – по две у мужчин и у женщин.

По правилам, отборочные состязания делятся на три уровня – золотой, серебряный и бронзовый. За каждый присуждается разное количество рейтинговых баллов. Так вот, юниорский чемпионат в Бухаресте входит в "золотую" категорию, а континентальное первенство среди спортсменов до 23 лет – "серебряного" уровня.

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