Англичане разгромлены: сборная РМ по футзалу прошла в следующий этап ЧЕ

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Сборная Молдовы по футзалу в отборочном матче Чемпионата Европы-2022 победила команду Англии со счетом 3:0 и прошла в следующий этап турнира.
После двух побед у наших игроков шесть очков и национальная команда заняла первое место в группе.
В стартовом матче они обыграли Израиль со счетом 4:1.
Теперь сборной Молдовы под руководством Владимира Вусатого предстоят игры квалификационного этапа, который будет состоять из восьми групп по четыре команды.
Жеребьевка состоится 14 мая, матчи пройдут в феврале, апреле и сентябре 2021 года.
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