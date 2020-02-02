Англичане разгромлены: сборная РМ по футзалу прошла в следующий этап ЧЕ

Национальная команда заняла первое место в своей группе, выиграв до этого с той же разницей в счете у израильтян.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Сборная Молдовы по футзалу в отборочном матче Чемпионата Европы-2022 победила команду Англии со счетом 3:0 и прошла в следующий этап турнира.

После двух побед у наших игроков шесть очков и национальная команда заняла первое место в группе.

В стартовом матче они обыграли Израиль со счетом 4:1.

Теперь сборной Молдовы под руководством Владимира Вусатого предстоят игры квалификационного этапа, который будет состоять из восьми групп по четыре команды.

Жеребьевка состоится 14 мая, матчи пройдут в феврале, апреле и сентябре 2021 года.

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