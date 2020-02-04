Коронавирус против самых сильных: мир спорта в битве с новым вирусом

Власти Китая еще 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. К 4 февраля число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
Спортивный мир не остался в стороне от новой глобальной беды 2020 года. И если о случаях заболеваний среди атлетов информации пока не поступало, то сообщения о всевозможных отменах соревнований и ограничений передвижения спортсменов появляются все чаще.
Вирус шагает по спортивной планете
Началось все 22 января. По итогам совместного заседания рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета Китая было принято решение перенести отборочный турнир Игр-2020 по боксу в Иорданию. Старты, которые изначально планировали провести в китайском городе Ухань с 3 по 14 февраля 2020 года, теперь состоятся только в марте. В соревнованиях должны были принять участие боксеры из Узбекистана, но теперь весь график подготовки сбился, а это может негативно сказаться на результатах команды в борьбе за путевки на главные Игры в жизни спортсмена.
Пятницу, 29 января, можно считать роковой в противостоянии мира спорта новому вирусу. Всего за один день:
- Казахи отказались принимать у себя отборочные матчи теннисного Кубка Федерации, которые предлагалось перенести из китайского города Дунгуан в Нур-Султан.
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила, что "зимний" чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года, перенесен на 2021 год.
- Женскую сборную Китая по футболу посадили на карантин в австралийском отеле. Дело в том, что команда находилась в городе Ухань 22 января, поэтому спортсменам придется сидеть в отеле до 5 февраля из-за опасений, что они могли подхватить смертельный коронавирус.
- Китайский этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен состояться 15-16 февраля, просто отменили.
В последний день января руководство Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA) в Китае решило отменить турнир в связи с эпидемией коронавируса. Тогда же, 31 января, отменили мероприятия по тестированию лыж на трассе в городе Чжанцзякоу, на которой пройдут соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022 года. Тесты должны были пройти с 27 февраля по 2 марта.
Коронавирус сильно повлиял на условия проведения матчей в футбольной азиатской Лиге чемпионов. Из-за того, что некоторые страны уже успели запретить въезд всем иностранцам, приезжающим из Китая, матчи клубов пришлось в авральном порядке переносить в государства, которые еще соглашались принять китайские клубы.
Не обошел вирус стороной и организаторов гонок, правда, пока не Королевских. 2 февраля было официально объявлено об отмене гонки серии "Формулы E", которая должна была пройти 21 марта 2020 года в китайском городе Санья.
Смотреть страхам в глаза
Несмотря на ежедневные пугающие сводки о зараженных и погибших, у настоящих спортсменов и профессионалов остаются силы и мужество не только для юмора, но и для трезвого взгляда на вещи.
Так, например, супруг белорусской звезды биатлона Дарьи Домрачевой норвжец Уле-Эйнар Бьердален и тренер китайской сборной по биатлону спокойно отнесся к решению властей запретить сборной возвращаться в родную страну перед чемпионатом мира.
Уле-Эйнар нашел в этом плюсы: "Мы подготовились в Хохфильцене, теперь отправляемся в Рупольдинг, потому что поездку в Китай пришлось отменить. Там хорошие условия, и мы остаемся в этом месте до начала чемпионата мира. Запрет хорошо влияет на будущее сборной, так как мы смогли остаться в Европе".
Супруга норвежца, Домрачева, также успокоила всех любителей биатлона. Она заявила, что сборная Китая по биатлону чувствует себя спокойно и не паникует в связи с коронавирусом, спортсмены не летают на родину и ни с кем оттуда не контактируют.
А игроки выступающего в Континентальной хоккейной лиге китайского "Куньлуня" выразили поддержку народу своей страны.
"Мы хорошо информированы о ситуации с вирусом и не боимся заболеть. Скорее, переживаем за Китай, за народ Китая – тех, кто остался там. У нас нет родственников в Китае прямо сейчас: у кого были, все успели выехать раньше. Но мы переживаем за то, что происходит в стране", - заявил журналистам хоккеист китайского клуба КХЛ "Куньлунь" Спенсер Фу.
Не остался в стороне и МОК, который сразу же выступил с официальным заявлением относительно опасности отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио. Отмена летних Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса никогда не обсуждалась, заявили организаторы Игр.
Прогнозы о будущем коронавируса строить пока преждевременно. Но уже сейчас нужно понимать, что он затронул все сферы жизни современного человека, в том числе и профессиональный спорт, который в какой-то мере оказался не готов к столь серьезному противнику. Когда ты не знаешь слабых и сильных сторон соперника, остается только отступать, что мы и наблюдаем.
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