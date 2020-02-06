В Москве пыталась покончить с собой известная гимнастка

Медики рассказали, что пациентка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии. Также врачи диагностировали у гимнастки булимию.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы, 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова попала в сложную ситуацию, сообщили в Олимпийском Комитете России.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что спортсменка попыталась свести счеты с жизнью, она попала в московскую больницу. Медики рассказали, что пациентка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии. Также врачи диагностировали у гимнастки булимию.

"Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер! Саша, Россия с тобой!", - отмечается в сообщении Олимпийского Комитета России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21) 26 Янв 2020 в 8:44 PST

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что инцидент случился накануне утром. Причина, по которой девушка нанесла себе увечья и обстоятельства, при которых это произошло, пока неизвестны.

Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира, она также входит в состав Сборной России. Спортсменка является обладательницей трех серебряных и одной бронзовой медали мировых первенств, а на чемпионатах Европы она трижды завоевывала золото.

В прошлом году со спортсменкой произошел неприятный инцидент. На заключительном этапе Кубка вызова в Португалии гимнастка потеряла сознание, а затем снялась с соревнований.

После этого спортсменка не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира, который проходил в сентябре в Баку, а вместо нее на состязания отправилась другая гимнастка - Екатерина Селезнева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🙏🏽 Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21) 12 Авг 2018 в 10:53 PDT

Несколько дней назад стало известно, что Солдатову также не допустили к московскому этапу Гран-при. Эту ситуацию прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Она заявила, что у ее подопечной проявились наследственные проблемы со здоровьем, которые связаны со взрослением спортсменки.