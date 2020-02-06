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Художественная гимнастика. Чемпионат Европы, Александра Солдатова (Россия)

В Москве пыталась покончить с собой известная гимнастка

© Sputnik / Нина Зотина
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200206/29106920/v-moskve-pytalas-pokonchit-s-soboj-izvestnaya-gimnastka.html

 Медики рассказали, что пациентка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии. Также врачи диагностировали у гимнастки булимию.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы, 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова попала в сложную ситуацию, сообщили в Олимпийском Комитете России. 

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что спортсменка попыталась свести счеты с жизнью, она попала в московскую больницу. Медики рассказали, что пациентка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии. Также врачи диагностировали у гимнастки булимию.

"Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер! Саша, Россия с тобой!", - отмечается в сообщении Олимпийского Комитета России.

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Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что инцидент случился накануне утром. Причина, по которой девушка нанесла себе увечья и обстоятельства, при которых это произошло, пока неизвестны.

Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира, она также входит в состав Сборной России. Спортсменка является обладательницей трех серебряных и одной бронзовой медали мировых первенств, а на чемпионатах Европы она трижды завоевывала золото.

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Я получаю от вас очень много сообщений поддержки, каждое из которых мне очень приятно читать. Хочу вам ответить, что у меня все хорошо, нет никакой необходимости беспокоиться за меня. Сейчас я прохожу период восстановления, стараюсь успевать немного отдохнуть и побыть с семьей. На данный момент я не тренируюсь, все решения, которые мы принимаем на данном этапе, идут в пользу здоровья.🙏🏽 У меня появилось время немного перезагрузиться и хорошо восстановиться, поэтому хочу насладиться каждым моментом, поэтому и вам тоже желаю хорошо отдохнуть в начале года❤️

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

В прошлом году со спортсменкой произошел неприятный инцидент. На заключительном этапе Кубка вызова в Португалии гимнастка потеряла сознание, а затем снялась с соревнований.

После этого спортсменка не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира, который проходил в сентябре в Баку, а вместо нее на состязания отправилась другая гимнастка - Екатерина Селезнева. 

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🙏🏽

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

Несколько дней назад стало известно, что Солдатову также не допустили к московскому этапу Гран-при. Эту ситуацию прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Она заявила, что у ее подопечной проявились наследственные проблемы со здоровьем, которые связаны со взрослением спортсменки.



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