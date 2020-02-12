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Валерий Рейнгольд

"Ушла легенда "Спартака": не стало Валерия Рейнгольда

© Photo : rusfootball
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200212/29170552/Ushla-legenda-Spartaka-ne-stalo-Valeriya-Reyngolda.html

Ветеран "Спартака»" Валерий Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет, ему стало плохо во время памятного турнира.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Ушел из жизни чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд, передает РИА Новости с ссылкой на президента Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна. 

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Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков "красно-белых" 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова. Он начал терять сознание. Один из зрителей оказал ему первую помощь, вызвали скорую, которая оперативно приехала. Рейнгольд скончался в больнице.  По словам Мирзояна, причиной смерти стали проблемы с сердцем.  

"Спартак", Российский футбольный союз (РФС), национальная сборная и объединение спартаковских болельщиков "Фратрия" выразили соболезнования в связи со смертью Рейнгольда.

"ФК "Спартак-Москва" окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч против московского "Динамо" с траурными повязками в память о спартаковском ветеране", - сказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

Рейнгольд - советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года. Он защищал цвета "Спартака", воронежского "Труда" (сейчас - "Факел"), ярославского "Шинника". В последнее время Рейнгольд выступал в качестве футбольного эксперта.



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