Золото для Молдовы: Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Представительница Молдовы Анастасия Никита, выступающая в весе до 59 килограммов, выиграла золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит Риме.
В финальном поединке она сразилась с соперницей из Болгарии Биляной Дудовой и одержала над ней волевую победу. Схватка была крайне напряженной, но нашей спортсменка выиграла со счетом 5:4.
А другой нашей соотечественнице Мариане Дрэгуцан в весе до 55 килограммов немного не хватило до бронзы. Ее обыграла представительница Турции Бедиха Гюн со счетом 11:4.
Борцы греко-римского стиля, в том числе, действующий чемпион Европы Виктор Чобану не принесли одной медали.
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