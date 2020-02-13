21:48 13 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Анастасия Никита

Золото для Молдовы: Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе

© Photo : Facebook / Anastasia Nichita
Спорт
Получить короткую ссылку
104 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200213/29193642/zoloto-dlya-moldova-anastasia-nichita-stala-chempionkoy-europa-po-boriba.html

Две молдавские спортсменки проиграли в поединках за бронзу, а Анастасия Никита в финальном поединке одержала победу над болгарской спортсменкой Биляной Дудовой.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Представительница Молдовы Анастасия Никита, выступающая в весе до 59 килограммов, выиграла золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит Риме.

В финальном поединке она сразилась с соперницей из Болгарии Биляной Дудовой и одержала над ней волевую победу. Схватка была крайне напряженной, но нашей спортсменка выиграла со счетом 5:4.

Анастасия Никита выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе
© Photo : Facebook.com / Nichita Anastasia
Анастасия Никита: довольна серебром молодежного ЧМ, но лучшее - впереди
Еще одна молдавская спортсменка Эмилия-Кырыку Будяну в весе до 50 килограммов уступила в борьбе за третье место белоруске Ксении Станкевич. Причем проиграла всухую – 10:0.

А другой нашей соотечественнице Мариане Дрэгуцан в весе до 55 килограммов немного не хватило до бронзы. Ее обыграла представительница Турции Бедиха Гюн со счетом 11:4.

Борцы греко-римского стиля, в том числе, действующий чемпион Европы Виктор Чобану не принесли одной медали.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Новый путь или Как поднять престиж Молдовы на международной арене


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Дрезден в огне: зачем США и Великобритания уничтожили культурную столицу Германии
Бойня №5: зачем США и Великобритания уничтожили культурную столицу Германии
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться