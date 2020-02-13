Золото для Молдовы: Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе

Две молдавские спортсменки проиграли в поединках за бронзу, а Анастасия Никита в финальном поединке одержала победу над болгарской спортсменкой Биляной Дудовой.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Представительница Молдовы Анастасия Никита, выступающая в весе до 59 килограммов, выиграла золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит Риме.

В финальном поединке она сразилась с соперницей из Болгарии Биляной Дудовой и одержала над ней волевую победу. Схватка была крайне напряженной, но нашей спортсменка выиграла со счетом 5:4.

Еще одна молдавская спортсменка Эмилия-Кырыку Будяну в весе до 50 килограммов уступила в борьбе за третье место белоруске Ксении Станкевич. Причем проиграла всухую – 10:0.

А другой нашей соотечественнице Мариане Дрэгуцан в весе до 55 килограммов немного не хватило до бронзы. Ее обыграла представительница Турции Бедиха Гюн со счетом 11:4.

Борцы греко-римского стиля, в том числе, действующий чемпион Европы Виктор Чобану не принесли одной медали.

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