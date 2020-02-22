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Российский биатлонист Александр Логинов

Обыски в номерах российских биатлонистов: посольство РФ требует объяснений

© Sputnik / Денис Костюченко
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200222/29286974/obyski-v-nomerakh-rossiyskikh-biatlonistov-posolstvo-RF-trebuet-obyasneniy.html

Скандал на чемпионате мира по биатлону - итальянская полиция проверила номера российских биатлонистов, глава IBU заявил, что не знал об операции, а посольство РФ потребовало объяснений.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии утром в субботу провели обыски. Об этом сообщает российская пресса.

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев написал в Instagram, что силовики приехали рано утром, а в результате проверки был изъят ноутбук и телефон Логинова.​

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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов также подтвердил, что из номеров спортсменов были изъяты ноутбуки.

Позиция СБР

Руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил РИА Новости, что итальянская полиция может считать, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под чужой аккредитацией.

"Причина проста – заявление одного из руководителей IBU о проведении проверки в сторону Александра Касперовича и Александра Логинова, как спортсмена, который ранее был уличен в допинге. Они считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом", - сказал Драчев.

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© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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В свою очередь, президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин утверждает, что не владеет информацией по обыскам итальянской полиции в отеле сборной России.

Что сказал Логинов

Российский биатлонист Александр Логинов, который должен выступить в составе команды РФ в эстафете, заявил, что во время обысков итальянские полицейские ничего ему не предъявили.

"В 6 утра спали, проснулись с Гараничевым от того, что вломились в дверь – они сами открыли. Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников. Просили нас сидеть на месте - естественно, в одних трусах. Их интересовали только мои вещи", - заявил Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Он также добавил, что попросил помощь переводчика, тогда пришла их менеджер Екатерина.

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"Проверили документы – это был запрос от Международного союза биатлонистов (IBU), то есть какое-то недоверие. Забрали компьютер, телефон, личные вещи. То, что забрали телефон, – это больше всего меня расстраивает. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но это же личное", - сказал биатлонист.

Дипломаты требуют объяснений

Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом премьер-министра страны и потребовало разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов на чемпионате мира.

"В развитие ситуации с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве сообщаем: посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений", - говорится в сообщении дипмиссии.

Логотип Всемирного антидопингового агентства, фото из архива
© AFP 2019 / Marc BRAIBANT
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Министерство спорта России, в свою очередь, заявило о необходимости соблюдения презумпции невиновности в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира по биатлону в Италии.

"Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце", - говорится в сообщении Минспорта.

Также в ведомстве заявили, что "министерство спорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил".

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