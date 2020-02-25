Стало известно, когда сборная России начнет готовиться к матчу с Молдовой

Товарищеский футбольный матч между сборными Молдовы и России пройдет в Кишиневе 31 марта, но подготовка начнется заранее.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Национальная сборная России по футболу 22 марта начнет готовиться с контрольным поединкам против Швеции и Молдовы. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Twitter сообщении.

"Сбор команды стартует в Новогорске 22 марта, а в полном составе команда соберется на следующий день", - сказано в тексте.

Поединки со сборной Швеции (28 марта в шведской Сольне) и с командой Молдовы (31 марта в Кишиневе) являются подготовительным этапом к чемпионату Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а с датчанами российская сборная сыграет в Копенгагене.

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