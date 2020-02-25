Стало известно, когда сборная России начнет готовиться к матчу с Молдовой

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Национальная сборная России по футболу 22 марта начнет готовиться с контрольным поединкам против Швеции и Молдовы. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Twitter сообщении.
"Сбор команды стартует в Новогорске 22 марта, а в полном составе команда соберется на следующий день", - сказано в тексте.
Сборная России на групповом этапе Евро-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а с датчанами российская сборная сыграет в Копенгагене.
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