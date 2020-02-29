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Биатлонистка сборной Молдовы Алла Гиленко

Пятеро спортсменов из Молдовы участвуют в Чемпионате Европы по биатлону

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200229/29365093/pyatero-sportsmenov-iz-moldovy-uchastvuyut-v-chempionate-evropy-po-biatlonu.html

Под Минском, на базе спорткомплекса "Раубичи" 29 февраля и 1 марта продолжатся соревнования открытого чемпионата Европы 2020 года по биатлону.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Впервые в соревнованиях в двух категориях участвуют сразу пять спортсменов из Молдовы, сообщает национальная федерация лыжных видов спорта.

Молдавские биатлонисты Михаил Усов, Павел Магазеев и Андрей Усов выступят в мужском спринте (на 10 километров), в котором примут участие 122 спортсмена.

В женском спринте (на 7,5 километров), где на лыжню выйдут 107 участниц, Молдову представят Алла Гиленко и Алина Стремоус.

Открытый чемпионат Европы по биатлону в Раубичах стартовал 26 февраля. Изначально он должен был пройти в Эстонии, но в Прибалтике возникли проблемы из-за бесснежной зимы, и чемпионат был перенесен в Белоруссию. Погода в Раубичах также теплая и бесснежная, однако организаторы делают все для того, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. 

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Теги:
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