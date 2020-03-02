Суперкубок УЕФА: впервые в России

Решающий поединок за престижный футбольный трофей состоится в 2023 на одной из арен, принимавших матчи Чемпионата мира 2018 года.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. В 2023 году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Казани, решение принято в понедельник на исполкоме Союза в Амстердаме.

До этого Россия принимала финалы Кубка УЕФА в 1999 году (Москва, "Лужники") и Лиги Чемпионов в 2008 году (тот же столичный стадион), в 2021 году право проведения решающего поединка Лиги чемпионов предоставлено Санкт Петербургу ("Газпром Арена").

Суперкубок — игра, которая формально определяет лучший европейский клуб сезона. Звание разыгрывают победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Проводится с 1972 года, обычно в августе, открывая сезон международных матчей. Действующий обладатель трофея — "Ливерпуль". Четырнадцатого августа 2019-го команда выиграла у "Челси" в серии пенальти 5:4.

Стадион в Казани открыли в 2013 году, он вмещает 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го.

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