Суперкубок УЕФА: впервые в России

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. В 2023 году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Казани, решение принято в понедельник на исполкоме Союза в Амстердаме.
🤝 CONFIRMED: The 2023 #UCL and #UEL winners will meet at the UEFA #SuperCup final at the Kazan Arena, Russia. 🇷🇺— UEFA (@UEFA) March 2, 2020
#UEFAExCo pic.twitter.com/BRT6oQmiiR
До этого Россия принимала финалы Кубка УЕФА в 1999 году (Москва, "Лужники") и Лиги Чемпионов в 2008 году (тот же столичный стадион), в 2021 году право проведения решающего поединка Лиги чемпионов предоставлено Санкт Петербургу ("Газпром Арена").
Суперкубок — игра, которая формально определяет лучший европейский клуб сезона. Звание разыгрывают победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Стадион в Казани открыли в 2013 году, он вмещает 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го.
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