Мнение: если Токио не сможет провести Олимпиаду, ее способна принять Россия

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олимпиада-2020 из-за ситуации с распространением коронавируса может быть перенесена на год или два.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В случае переноса или отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, соревнования нужно проводить на территории России, заявил Sputnik Таджикистан член исполкома AIBA и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олимпиада из-за ситуации с распространением коронавируса может быть перенесена на год или два.

Столицей Игр 2020 года был выбран город Токио.

«Любой срыв соревнований – это большой провал. Если страна не может провести Игры, я до этого предлагал, можно провести Олимпиаду в России, организовать в Сочи. Площадки есть, летних Игр у нас в стране не было уже 40 лет», - сказал Кремлев по телефону.

«На сегодня – единственная страна в мире, которая может провести Олимпиаду – это Россия. Можно провести в России, убрать политические амбиции. Я уверен, Россия проведет Олимпиаду даже лучше чем Токио», - добавил собеседник агентства.

По его мнению, в таком случае МОК не испытает те финансовые проблемы, которые будут, если решат переносить ОИ.

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