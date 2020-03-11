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Вид на Олимпийский парк и Автодром Сочи в Имеретинской долине.

Мнение: если Токио не сможет провести Олимпиаду, ее способна принять Россия

© Sputnik / Иван Мелконян
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200311/29499119/mnenie-esli-tokyo-ne-smozhet-provesti-olimpiadu-ee-sposobna-prinyat-russia.html

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олимпиада-2020 из-за ситуации с распространением коронавируса может быть перенесена на год или два.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В случае переноса или отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, соревнования нужно проводить на территории России, заявил Sputnik Таджикистан член исполкома AIBA и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Николай Долгополов
© Photo : gvardiya.ru
Долгополов: если Олимпиаду-2020 отменят, это подорвет олимпийское движение

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олимпиада из-за ситуации с распространением коронавируса может быть перенесена на год или два.

Столицей Игр 2020 года был выбран город Токио.

«Любой срыв соревнований – это большой провал. Если страна не может провести Игры, я до этого предлагал, можно провести Олимпиаду в России, организовать в Сочи. Площадки есть, летних Игр у нас в стране не было уже 40 лет», - сказал Кремлев по телефону.

«На сегодня – единственная страна в мире, которая может провести Олимпиаду – это Россия. Можно провести в России, убрать политические амбиции. Я уверен, Россия проведет Олимпиаду даже лучше чем Токио», - добавил собеседник агентства.

По его мнению, в таком случае МОК не испытает те финансовые проблемы, которые будут, если решат переносить ОИ. 

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