Антонио Конфлитти о коронавирусе, инвестициях в спорт и своих 4 мотоциклах

Пандемия коронавируса, которую объявили по всему миру ежедневно рушит планы сотни тысяч больших и маленьких компаний по всему миру. Еще на прошлой неделе мир спорта оставался относительно в стороне от болезни. Но прошло каких-то семь дней и по всей планете отменяются и переносятся различные внутренние и международные соревнования. Уже есть известия о заражении спортсменов и тренеров.

Перенесли и чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был состояться в начале апреля в Москве. А вместе с ним и выборы в руководство Европейской федерации тяжелой атлетики. Руководитель профильной федерации в Молдове Антонио Кофлитти должен был сражаться с россиянином Максимом Агапитовым за пост президента федерации, но коронавирус решил иначе, выборы решено было перенести.

Встреча с одним из кандидатов на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти состоялась за несколько дней до новостей об отмене и переносе ЧЕ в нескольких шагах от пруда Валя-Морилор на западе центральной части Кишинёва. Оказавшись на месте заранее, удалось немного прогуляться вокруг водоема, который изначально назывался Комсомольским озером.

Невольно заразившись от воды спокойствием, пора было отыскивать среди обычных многоэтажек скромное здание из белого кирпича, в стенах которого не только начинают свой путь будущие профессиональные тяжелоатлеты страны, но и где нас ожидала встреча с Антонио.

Немного углубившись во дворы и оставив за спиной посольство Украины, которое расположилось в стильном райончике двухэтажной застройки, детский сад, на стенах которого еще целы мозаики с изображением героев советских мультфильмов, олимпийского Мишки и других любимцев малышей, оказываешься у неприметного на первый взгляд одноэтажного здания.

Специализированная спортивная школа по тяжелой атлетике на улице Василия Лупу, названной в честь господаря Молдавского княжества, который поддерживал тесные и дружеские отношения с Россией, приветливо распахнула свои двери перед нами. Точно в назначенное время на пороге появился и уроженец Италии Конфлитти, который излучал радушие и абсолютное спокойствие.

Кто бы мог подумать, что согласованные заранее 30 минут выльются в практически час разговора не только на тему развития тяжелой атлетики в Молдове. Антонио рассказал о ситуации с развитием тяжелой атлетики в стране, по секрету открыл нам первый пункт своей программы на выборах главы EWF, а также поведал о своей любви к мотоциклам.

Но начали мы, конечно же, с темы выборов и той задачи, которую перед собой поставил представитель Молдовы.

Моя задача – объединить европейскую федерацию тяжелой атлетики

- Наш разговор проходит ровно за месяц до выборов президента EWF (решение о переносе выборов было принято уже после разговора – прим. редакции). Изменился ли как-то ваш график работы, ваши будни по мере приближения 2-го апреля.

- Мой план работы не изменился, иду к своей цели – конкурировать на равных на выборах президента EWF.

- Ранее вы говорили о том, что ваш соперник в борьбе за пост, россиянин Максим Агапитов может лишиться поддержки, так как наша страна подозревается в громких допинговых скандалах. Как думаете, побоятся за него проголосовать или нет?

- Проблема допинга - это не проблема лично Агапитова. Я знаю очень много примеров того, как Агапитов борется с допингом в своей стране. Он всегда был настроен против допинга, максимально все усилия вкладывал в борьбу с этим, он сам хотел искоренить проблему допинга.

Эта проблема российского спорта, которая накапливалась годами. И все в мире спорта понимают, что эти проблемы могут быть реальными, настоящими, но и провокационными. Насколько реальны эти проблемы, знает только российская федерация.

- Что касается провокаций. Некоторые СМИ пишут, что на выборах президента Европейской федерации вы будете представлять интересы России, и это может лишить вас определенного числа голосов. Вы что-то слышали о подобных слухах?

- Первый раз слышу подобную версию событий. На данный момент европейская федерация разделилась на два лагеря, и это очень плохо, что так происходит. Нет общего интереса, и из-за этого страдают все, и спортсмены, и само движение.

Моя цель - быть нейтральным к обоим лагерям, но, главной задачей для себя я вижу объединение двух сторон, чтобы федерация стала одним целым и развивалась к лучшему.

- Вы согласны с тем, что на фоне допинговых скандалов в тяжелой атлетике, в принципе, не самого большого интереса к виду спорта, вот это вот разделение на лагеря - некий уход от реальных проблем?

- На данный момент я не хотел бы раскрывать все пункты моей программы, которая будет озвучена перед выборами. Но самый первый пункт программы делает акцент как раз на этом. Тяжелая атлетика из-за допинговых скандалов потеряла вес, популярность, которая была, скажем в 70-80 годы прошлого столетия.

Я хочу возродить былую славу тяжелой атлетики, нам нужен новый виток развития, это и есть мой главный пункт программы, о котором я рассказываю вам первым.

- Вы искренне считаете, что в современном мире, где интерес прикован зачастую к каким-то скандалам и интригам, можно поднять интерес к такому виду спорта, как тяжелая атлетика?

- Если мы хотим, всё возможно. Когда всплывают скандалы, не важно, реальные они или вымышленные, нужны новые решения для выполнения новых задач, перед нами возникают новые вызовы. Нужен сигнал, чтобы все поняли, что мы хотим изменить положение вещей в мире, не только в Европейской федерации.

- Заканчивая тему выборов, хочется пожелать и дальше оставаться таким же открытым для общения с прессой, каким вы являетесь сейчас. И удачи, конечно же.

- Меня знают, как человека, который не просто хочет занять кресло президента. Первое, что меня волнует на моем посту – это спортсмены, затем тренеры, конечно. А кресло президента – это уже последнее, о чем я думаю.

Утечка кадров, поддержка власти и угроза коронавируса

- В начале года по всему миру отменяются международные соревнования. Как проходит подготовка молдавских атлетов, опасаетесь ли вы за их здоровье на фоне мировых новостей о распространении коронавируса?

- Наши спортсмены уже остались без чемпионата мира в Бухаресте. После всех проблем, которые прошла наша федерация, наши спортсмены уже не боятся куда-либо выезжать (смеется). Новое поколение хочет выступать и бороться за медали, поднимать имидж страны.

По моему мнению, этот вирус – это какой-то бизнес. Я не врач, я советовался с ними, они уверили меня, что это простой вирус, который есть каждый год. Просто в этом году он несколько сильнее и распространяется быстрее обычного.

- Есть ли в стране проблема утечки кадров в страны с более серьезным финансированием, например, в Румынию?

- Да, это реальность. Это ежегодная проблема, которая происходит не из-за того, что министерство спорта не выделяет должного финансирования. Проблема в том, что у министерства спорта есть лимит, который определяет государство. Мы маленькая страна, у нас маленький бюджет, которого не хватает на все мероприятия и на всех спортсменов.

- Одна из немаловажных составляющих спортивного престижа страны – это проведение международных соревнований. Как с этим обстоят дела в Молдове, есть ли у страны потенциал для проведения крупных соревнований? Мы помним, не так давно был отменен юношеский чемпионат Европы, хотя вы лично очень хотели провести.

- Юношеский чемпионат Европы был отменен из-за того, что мы не имеем дипломатических отношений с Косово, этот вопрос можно было решить, но именно в тот период у нас в стране были парламентские выборы, и политики были заняты другими вопросами.

Уже мы снова подняли этот вопрос, чтобы в 2021 или 2022 году провести юношеский чемпионат Европы. У нас новая арена, условия есть, желание есть, уже вроде есть и на политическом уровне договоренности. Проблем быть не должно.

- Не опускаются руки, когда понимаете, что у власти в стране несколько другие приоритеты нежели развитие спорта, тяжелой атлетики в частности?

- Мы в политику не лезем, мы занимаемся спортом. Кто бы не был в правительстве, мы должны найти консенсус. Если правительство не уделяет внимание спортсменам, от этого теряют все, не только я лично или федерация, сама страна теряет.

На настоящий момент у нас есть определенные договоренности с главой министерства спорта, вся проблема – это финансирование.

- В России некоторые виды спорта спонсируются частными инвесторами. Есть ли в Молдове интерес у частных инвесторов к тяжелой атлетике?

- Несколько лет назад у нас был частный инвестор, который проспонсировал один год, выделил существенную суму, но в прошлом году поменялось руководство, и финансирование приостановилось. В этом году, вроде, сели за стол переговоров. Но пока мы ничего не получаем от них.

В Молдове очень тяжело найти больших инвесторов, которые готовы вкладывать свои деньги. Проблема на уровне законодательства страны, нет отлаженного механизма. Закон есть, но он не дает инвесторам вкладывать деньги в спорт, потому что он не дает обратной отдачи, просто не выгодно.

- А возможный успех на Олимпийских играх может как-то изменить ситуацию?

- Если у нас будут квоты на Игры, тогда уже мы сможем надеяться получить какую-то спонсорскую поддержку. Уже идут разговоры с техническим спонсором по поводу экипировки, в прошлом такого даже не было.

Четыре мотоцикла в Италии и отсутствие свободного времени

- Вы работали дипломатом, вы работали в миротворческих миссиях, сейчас вы работаете в тяжелой атлетике. Навыки с предыдущих мест работы чем-то помогли вам тут, в Молдове?

- Дипломатия, она, конечно, везде помогает. Но это не первый мой опыт в спорте, в Италии на протяжении 15 лет я был президентом автоклуба, входящего в национальную федерацию, затем я создал отдельные мотоклубы, которые довел до титула чемпионов страны. Сам спорт – это не новая для меня стезя. Я также работал в техническом комитете Итальянской федерации мотоциклов.

- У вас у самого есть мотоцикл?

- Здесь, в Молдове нет. А в Италии у меня 4 мотоцикла.

- А какой вид спорта вы любите смотреть?

- С детства я любил наблюдать за Олимпийскими играми. Потому что Олимпийский игры – это самые важные соревнования, победа на них – это высшее достижения для спортсмена. Олимпийские игры – это смысл спорта.

- Как проводит свободное время кандидат в президенты Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти?

- С тех пор, как я руковожу федерацией свободного времени почти нет, а если и есть – я провожу с семьей.