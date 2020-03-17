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Кубок Европы для национальных команд.

УЕФА переносит квалификации и финал Евро-2020, а также финалы еврокубков

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200317/29563858/uefa-perenosit-kvalifikatsii-i-final-euro-2020-a-takzhe-finaly-evrokubkov.html

Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции товарищеские игры и матчи квалификации Евро-2020 УЕФА перенесет на июнь, сообщила Польский футбольный союз.

Суперкубок УЕФА.
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях пандемии.

О переносе финальной части ЕВРО на следующий год из-за коронавируса было объявлено во вторник. Новые даты турнира - с 11 июня по 11 июля.

Финал Лиги чемпионов УЕФА планируеn перенести на 27 июня, а финал Лиги Европы - на 24 июня. 

Финал Лиги чемпионов 2020 года в Стамбуле был намечен на 30 мая, а финал Лиги Европы должен был пройти в Гданьске 27 мая.

Что касается матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, которые были запланированы на июнь 2021 года, они будут сыграны в другие даты из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).

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