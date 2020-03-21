Решение IIHF: чемпионат мира по хоккею отменен

В Международной федерации заявили, что перенести чемпионат мира по хоккею 2020 года в другую страну на данный момент нет возможности.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отмене мужского чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса. Об это сказано в сообщении IIHF, опубликованном в субботу.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Перенести чемпионат мира по хоккею 2020 года в другую страну на данный момент нет возможности, возможный перенос турнира в Швейцарии на другой год будет обсуждаться на конгрессе IIHF.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.

В связи с предпринимаемыми во многих странах мира мерами по борьбе с распространением коронавируса, большинство спортивных соревнований были отменены.

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