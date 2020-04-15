Россия поблагодарила олимпийские комитеты стран СНГ за помощь с базами 

Глава ОКР РФ провел онлайн-конференцию, посвященную актуальным вопросам, связанным с переносом Олимпийских игр на 2021 год

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков особо выделил контакт с национальными олимпийскими комитетами стран СНГ и поблагодарил своих коллег за помощь в предоставлении спортивных площадок для подготовки российских спортсменов.

"Безусловно, для нас главы Национальных олимпийских комитетов, особенно стран СНГ важны. Мы входим в неформальную группу всех постсоветских республик", - сказал Поздняков.

По его словам, коллеги не только общаются, но и реализуют достаточно много совместных программ, в первую очередь, образовательных. В этой части российский олимпийский комитет является основной "дышащей силой".

"Поэтому, конечно же, нам важно и приятно, что наши партнеры не просто принимают участие в наших программах, но и что самое важное, они с благодарностью относятся к этому", - продолжил глава ОКР России.

Отдельно он отметил помощь НОКов стран СНГ в предоставлении спортивных баз для подготовки российских спортсменов.

"И мы в свою очередь, безусловно, благодарим наших партнеров из НОКов стран СНГ, которые помогают нам, в том числе предоставлением спортивных площадок в специализированных условиях, в первую очередь, речь о Среднегорье и местах, связанных с климато-географическими особенностями. Безусловно, мы этими площадками пользуемся", - добавил Поздняков.

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