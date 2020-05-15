В РФС решили, когда возобновится чемпионат по футболу

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Чемпионат России по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС) в Twitter, цитируя решение исполкома.
"Сезон Российской премьер-лиги возобновится 21 июня", - говорится в сообщении.
При этом, также принято решение, что игры первенства до конца сезона будут проходить без зрителей.
Из-за ситуации с коронавирусом бюро исполкома РФС 17 марта приостановило все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. Позже РФС принял решение продлить паузу до 31 мая.
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