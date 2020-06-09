Исполком РФС одобрил календарь РПЛ, Кубка России, а также правило пяти замен

Заседание исполкома РФС состоялось во вторник в формате видеоконференции - были приняты несколько важных решений о графике возобновлении сезона, Кубке страны по футболу и количестве замен.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь чемпионата и Кубка России нынешнего сезона, которые будут возобновлены после приостановки из-за пандемии коронавируса.

Заседание исполкома РФС состоялось во вторник в формате видеоконференции.

РФС ранее получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ 2 июня опубликовала календарь оставшихся 8 туров чемпионата России. Так, турнир должен возобновиться 19 июня матчами 23-го тура.

Кроме того, Исполком РФС одобрил и правило пяти замен для одной команды в матчах РПЛ и Кубка России. При этом у команд будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве.

Еще одно решение - полуфинальный матч Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге.

Также Исполком РФС принял решение досрочно завершить розыгрыш Юношеской футбольной лиги. Чемпионом признано "Чертаново" U-17 (Москва). Команда получит право принять участие в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне.

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