Токио просят подождать: Олимпийские игры могут снова перенести

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Директор оргкомитета летних олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси не исключает, что их снова могут перенести, передает РИА Новости с ссылкой на японские СМИ.

В марте текущего года правительство Японии и Международный олимпийский комитет приняли беспрецедентное решение отложить проведение Игр, которые должны были начаться в следующем месяце, на 2021 год. Однако в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине и чемпионата мира по футболу в 2022 году дальнейшая отсрочка Токийских игр вызовет еще большие проблемы из-за большого количества мировых спортивных мероприятий.

"Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы провести игры летом 2021 года. Отмены игр абсолютно необходимо избежать, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира", - сказал Такахаси.

Но если весной станет понятно, что проведение Олимпиады в июле-августе проблематично, "мы должны еще раз проработать продление с Международным олимпийским комитетом", добавил он.

Подобное заявление из уст ответственного за проведение Игр чиновника прозвучало впервые.

В последнее время японские политики вновь стали активно обсуждать тему проведения Олимпиады. Так, премьер-министр Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Коикэ высказались за ее проведение в "упрощенном виде" без излишнего размаха. При этом многие специалисты высказывают сомнения в том, что проведение вообще осуществимо до создания вакцины.

Отмечается, что новый перенос игр, если этот вариант будут рассматривать, столкнется с рядом проблем. Прежде всего это намеченные на 2022 год Зимние Олимпийские игры в Пекине и Юношеская Олимпиада в Сенегале, а также Летняя Олимпиада в Париже, до которой останется всего два года.

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