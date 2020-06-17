22:42 17 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.25
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Кубок Европы.

Отложенный Евро-2020: сроки определены, организаторы подтвердили готовность

© Sputnik / Андрей Волошин
Спорт
Получить короткую ссылку
2 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200617/30613697/otlozhennaya-finalnaya-chast-euro-2020-sostoitsya-letom-sleduyuschego-goda.html

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил даты проведения чемпионата Европы и список городов, принимающих турнир.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Матчи заключительного этапа Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах.

Кубок Европы для национальных команд.
© Sputnik / Антон Денисов
УЕФА переносит квалификации и финал Евро-2020, а также финалы еврокубков

Игры состоятся в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербурге.

Представители всех городов-организаторов подтвердили, что готовы к проведению матчей чемпионата летом следующего года.

В частности, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, слова которого приводит РИА Новости,  сообщил, что изменений в расписании состязаний не ожидается, а прогнозы по присутствию на них зрителей "оптимистичные".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рынкевич: перенос ЕВРО-2020 на следующий год – это логично
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
“Северный поток – 2”: немецкие политики назвали санкции США прямой атакой на суверенитет Германии.
Немецкие политики назвали санкции США прямой атакой на суверенитет Германии
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться