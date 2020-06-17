Отложенный Евро-2020: сроки определены, организаторы подтвердили готовность

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Матчи заключительного этапа Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах.

Игры состоятся в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербурге.

Представители всех городов-организаторов подтвердили, что готовы к проведению матчей чемпионата летом следующего года.

В частности, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, слова которого приводит РИА Новости, сообщил, что изменений в расписании состязаний не ожидается, а прогнозы по присутствию на них зрителей "оптимистичные".

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